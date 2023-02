Hallo,

Wir sind leidenschaftliche Blumenstraußbinder und leben in der Nähe von Berlin. Wir möchten uns regelmäßig treffen, um uns über unsere Leidenschaft auszutauschen, Blumenstraußausstellungen zu organisieren und zu lernen, wie man ein professioneller Florist wird.

Die Natur bietet uns alles, was wir brauchen, um einzigartige und vergängliche Kunstwerke zu schaffen: Sträuße. Blumenlieferungen in Deutschland sind so üblich geworden, dass wir Privatpersonen beibringen wollten, sich auf das Wesentliche zu besinnen, indem sie die Blumen und Pflanzen in ihrer Umgebung verwenden.