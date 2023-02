Nous sommes fleuristes ou passionnés de création florale, et nous nous rencontrons aux alentours de Paris, pour partager notre savoir-faire et apprendre les uns des autres. Qu'il s'agisse de bouquets de fleurs, de plantes ou d'arrangements floraux, nous essayons sans cesse de nous améliorer, et de partager avec d'autres fleuristes pour faire connaître ce métier méconnu, et menacé par la grande distribution.

En France, il existe un tradition pour la conception et fabrication de bouquets qui remonte à des siècles. Les fleurs ont toujours été utilisées lors d'occasions festives, pour célébrer des anniversaires, des mariages, ou pour faire des cadeaux aux êtres aimés.