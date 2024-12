Details

高速データ分析の世界へ、ようこそClickHouseへ!:

ClickHouseは再び皆様をお迎えし、ユーザー発表、インタラクティブなディスカッション、そしてClickHouseのエキスパートやユーザーとのネットワーキングの機会を提供いたします。さらに、本イベントでは新たに発足したClickHouse Japanチームと直接お会いいただける機会もございます。English Follows

当日のアジェンダ:

18:00 - 18:30: 受付 Opening Session

18:30 - 18:50: ClickHouse シニアサポートエンジニア, 松本 幹 「ClickHouseのアーキテクチャと活用事例」

18:50 - 19:10: LINE (TBC)

19:10 - 19:30: クラウドサーカス株式会社 クラウドエンジニア Geek Headquarters, テクニカルグループ, インフラセクション, 朱 九霖(しゅ きゅうりん)「 ClickHouse導入によるCloudFrontログ分析の高速化とコスト削減」

19:30 - 19:50: パネルQ&A

19:50 - 20:30: ネットワーキング&Closing Session

***

🎤 セッションの詳細: ClickHouseのアーキテクチャと活用事例

大規模データ分析基盤として注目を集めるClickHouseについて、その特徴的なアーキテクチャと活用事例を紹介します。

講演者の略歴: ClickHouse シニアサポートエンジニア, 松本 幹

大規模検索エンジンの開発および運用を経験したのち、ElasticなどのITベンダーでプロフェッショナルサービスを中心とした業務に従事。現在、ClickHouseの日本人社員第1号として、導入支援や技術サポートを担当。

🎤 セッションの詳細: ClickHouse導入によるCloudFrontログ分析の高速化とコスト削減

本講演では、クラウドサーカス社が自社のCMS「BlueMonkey」において、ClickHouseを活用してCloudFrontのログ分析を効率化し、コスト削減を実現した事例をご紹介します。 従来、Athenaを用いていたログ分析において、データ量の増加に伴う処理時間の延長とコスト増大が課題となっていました。 これらの課題を解決するため、ClickHouseを導入し、ログの取り込みから分析までのプロセスを最適化しました。 具体的なテーブル設計やログ取り込み手法、そして自動化のアプローチについて解説します。

講演者の略歴: クラウドサーカス株式会社 クラウドエンジニア Geek Headquarters, テクニカルグループ, インフラセクション, 朱 九霖(しゅ きゅうりん)

2022年4月 クラウドサーカス新卒入社、ARサービスの開発に従事

2023年4月 インフラチームに加入、主な業務としてAWSを使ったインフラ構築や開発、自社サービスのパフォーマンス改善を行う

***

ご参加受付枠には限りがございますので、ご容赦ください。

今後のClickHouse関連イベントの講演にご興味のある方は、こちらのフォームにご記入ください: https://clickhou.se/chmeetup-cfp/。

---

Calling all data enthusiasts in Tokyo: ClickHouse is back with another evening filled with user presentations, interactive discussions, and the opportunity to network with ClickHouse experts and users. At this event, you can also enjoy meeting our new ClickHouse Japan team.

AGENDA:

18:00 - 18:30: Registration, Dinner, Networking

18:30 - 18:50: Miki Matsumoto, ClickHouse Senior Support Engineer "ClickHouse Architecture and Use Cases"

18:50 - 19:10: LINE (TBC)

19:10 - 19:30: Shu Kurin, Cloud Engineer Geek Headquarters, Technical group, Infra section, Cloud Circus, Inc. "Accelerating CloudFront log analysis and reducing costs by introducing ClickHouse"

19:30 - 19:50: Panel Q&A

19:50 - 20:30: Networking & Closing Session

We have limited seats available. Please register to save your spot.

If you are interested in speaking at future ClickHouse events, please complete this form: https://clickhou.se/chmeetup-cfp/.