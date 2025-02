Details

ClickHouse Japanチームは、データ専門家から学び、他のデータ愛好家との交流を深めるための新たな夕べをご用意いたしました。各種ユースケースに対応した、ユーザーにとって直感的でコストパフォーマンスに優れたリアルタイムデータウェアハウスの構築に関するご質問に、専門家が丁寧にお答えいたします。English Follows

🗓️ 当日のアジェンダ:

19:00 - 19:30: 受付 Opening Session

19:30 - 19:50: ClickHouse シニアサポートエンジニア, 松本 幹 「ClickHouse {Cloud} アップデート」

19:50 - 20:10: ログスペクト株式会社, Security Architect, 日比野 恒 「JSON データ型はクラウド時代の可変フィールドにどこまで対応できるのか?」

20:10 - 20:30: 株式会社Uzabase, ソフトウェアエンジニア, 友岡湖太 「お家 ClickHouse で作る!誰でもアクセス可能なリアルタイム分析環境構築事例」

20:30 - 20:50: パネルQ&A

20:50 - 21:00: ネットワーキング&Closing Session

🎤 セッションの詳細: ClickHouse {Cloud} アップデート

ClickHouseおよびClickHouse Cloudの最新アップデートについて、実際のデモを交えながら詳しくご紹介します。

講演者の略歴: ClickHouse シニアサポートエンジニア, 松本 幹

大規模検索エンジンの開発および運用を経験したのち、外資ベンダーでプロフェッショナサービスを中心に活動。現在、ClickHouseにて導入支援や技術サポートを担当。

🎤 セッションの詳細: JSON データ型はクラウド時代の可変フィールドにどこまで対応できるのか?

クラウドサービスの活用が増えるにつれ、API 経由で JSON 形式のイベントログを取り扱う機会が増えてきました。一定のルールはあれど自由度の高いフォーマットゆえにスキーマ定義をしずらいケースがあります。そんな課題に対して ClickHouse の JSON データ型はどう対応するのか、検証した内容をお伝えできればとお思います。

講演者の略歴: ログスペクト株式会社, Security Architect, 日比野 恒

2024 年にログスペクト株式会社を創業し、IT アーキテクトとして、 データ基盤の技術アドバイザーやセキュリティのリスクアセスメントなどの案件を行っている。日本国内のエンジニアの限られた貴重なリソースを効率良く活用できるよう、技術ナレッジを惜しみなく発信するよう心がけている。

🎤 セッションの詳細: お家 ClickHouse で作る!誰でもアクセス可能なリアルタイム分析環境構築事例

私自身がお家環境で構築した、誰でもアクセス可能なリアルタイムデータ分析環境の実践事例を紹介します。ClickHouseとMetabaseを中核に、k3s上でシステムを構築し、MetabaseやAPIを通じて誰でもデータへアクセスできる環境を実現しました。なぜClickHouseを選んだか、構築プロセス、運用時の課題とその解決策について、実際の事例をもとに解説します。

講演者の略歴: 株式会社Uzabase, ソフトウェアエンジニア, 友岡湖太

愛媛県出身東京都在住の 25 歳

Uzabase にてバックエンドの実装がメインの業務、加えて DB や ログ基盤の構築。最近はインフラとかのほうが面白いと感じてる。

最近のマイブームはお家 k3s で AtCoder, ダーツの弾道計測デバイス開発, スキー

ご参加受付枠には限りがございますので、ご容赦ください。

今後のClickHouse関連イベントの講演にご興味のある方は、こちらのフォームにご記入ください: https://clickhou.se/chmeetup-cfp/

The ClickHouse Japan team has prepared another evening of learning from data experts and networking with other data enthusiasts. Get answers to your questions around building a real-time data warehouse for various use cases that is user intuitive and cost-effective at optimal performance.

🗓️ AGENDA:

19:00 - 19:30: Registration, Dinner, & Networking

19:30 - 19:50: Miki Matsumoto, ClickHouse Senior Support Engineer "ClickHouse {Cloud} Updates"

19:50 - 20:10: Logspect, Inc. talk by Hibino Hisashi, Security Architect "How well can the JSON data type handle variable fields in the cloud era?"

20:10 - 20:30: Uzabase Co., Ltd. talk by Kota Tomooka, Software Engineer "Make your own home with ClickHouse! Case study of building a real-time analysis environment that anyone can access"

20:30 - 20:50: Panel Q&A

20:50 - 21:00: Networking & Closing Session

We have limited seats available. Please register to save your spot.

If you are interested in speaking at future ClickHouse events, please complete this form: https://clickhou.se/chmeetup-cfp/