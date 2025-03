Details

東京で開催される ClickHouse & Confluent の合同ミートアップ では、ClickHouse と Kafka の統合による強力なデータ処理の可能性を探ります。本セッションでは、世界中の企業がこの組み合わせを導入している理由について解説し、大規模データを低レイテンシーで効率的にストリーミング・処理し、高性能なリアルタイム分析を実現する方法をご紹介します。English Follows

🗓️ 当日のアジェンダ:

17:00 - 17:30: 受付 Opening Session

17:30 - 18:00: ClickHouse シニアサポートエンジニア、 松本 幹、および Confluent ソリューションエンジニア、 熊谷 義直 氏 「ClickHouseとKafkaの統合による分析の最大化」

18:00 - 18:20: Smartnews, Inc. Engineering Manager、竜 清風 「Smartnews におけるClickHouseを活用したリアルタイム集計システムの構築」

18:20 - 18:40: EMQ Talk

18:40 - 19:00: LINE Talk

19:00 - 19:20: Q&A

19:20 - 20:00: 交流会・軽食

__________________________________________________

🎤 セッションの詳細: ClickHouseとKafkaの統合による分析の最大化

本セッションでは、高性能なカラム型データベースであるClickHouseと、分散型ストリーミングプラットフォームであるKafkaを統合することで、スケーラブルなリアルタイム分析ソリューションを実現する方法についてご紹介します。ClickHouseは、大規模データの高速取り込みと分析クエリ処理に優れ、リアルタイムレポーティングに最適です。一方、Kafkaは高スループットのデータ取り込み、メッセージの順序制御、フォールトトレランスを提供し、ClickHouseの機能を強化します。これらを組み合わせることで、効率的なリアルタイムデータ処理を実現する堅牢なデータパイプラインを構築できます。本セッションでは、これらの技術がどのように連携して高性能な分析サービスを支えるのかを解説し、Kafka用のClickPipesの設定についてライブデモを交えてご紹介いたします。

講演者の略歴: Confluent ソリューションエンジニア, 熊谷 義直 氏

講演者の略歴: ClickHouse シニアサポートエンジニア, 松本 幹

🎤 セッションの詳細: Smartnews におけるClickHouseを活用したリアルタイム集計システムの構築

A社は2020年からClickHouseの導入を開始し、2021年には広告主向けのレポートをすべてリアルタイム化しました。市場の変化が激しい現代において、高速で更新されるデータは広告主の広告運用において重要な役割を果たしています。そのため、より正確かつリアルタイムなレポートを提供することが不可欠です。

SmartNewsでは、毎日数億行以上のデータを集計し、エンドツーエンドで1分以内の遅延で、多くの広告主にレポートを提供しています。

講演者の略歴: Smartnews, Inc. Engineering Manager、竜 清風

2018年上海交通大学卒業

2019年スマートニュースでパートタイムエンジニアとして勤務

2021年東京大学大学院卒業、当年スマートニュース入社

2022年Tech Lead として、広告のデータパイプラインの開発・運用を担当

2024年Engineering Managerとして、チームをリードし、プロジェクト管理やメンバーの育成を担当

____________________________________________________

ご参加受付枠には限りがございますので、ご容赦ください。

今後のClickHouse関連イベントの講演にご興味のある方は、こちらのフォームにご記入ください: https://clickhou.se/chmeetup-cfp/

---

In this ClickHouse & Confluent joint meetup in Tokyo, we will explore the power of integrating ClickHouse with Kafka. Learn why organisations around the world have implemented this combination that enables high-performance, real-time analytics by efficiently streaming and processing large volumes of data with low latency.

🗓️ AGENDA:

17:00 - 17:30: Registration & Opening Session

17:30 - 18:00: ClickHouse Senior Support Engineer, Miki Matsumoto, and Confluent Solutions Engineer, Yoshinao Kumagai ”Maximising Analytics with ClickHouse and Kafka Integration”

18:00 - 18:20: Smartnews Inc. Engineering Manager, Ryu Kiyose “Building a real-time aggregation system using ClickHouse in Smartnews”

18:20 - 18:40: Talk 2

18:40 - 19:00: Talk 3

19:00 - 19:20: Panel Q&A

19:20 - 20:00: Networking & Closing Session

We have limited seats available. Please register to save your spot.

If you are interested in speaking at future ClickHouse events, please complete this form: https://clickhou.se/chmeetup-cfp/