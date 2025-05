Details

Langfuse日本ユーザーコミュニティとの共催により、東京のデータエキスパートの皆様を対象としたミートアップを再び開催できることを大変嬉しく思います!

リアルタイムデータ分析がAIインフラにおいて果たす重要な役割をテーマに、知見の共有、ネットワーキング、そして専門家による講演を通じて、刺激的で実りある夕べをお届けします。

皆様のご参加を心よりお待ちしております!

🗓️ 当日のアジェンダ:

19:00 - 19:30: 受付 Opening Session

受付 Opening Session 19:30 - 19:50: ClickHouse シニアサポートエンジニア、 松本 幹 「ClickHouseを活用したAIへの応用」

ClickHouse シニアサポートエンジニア、 松本 幹 19:50 - 20:10: ガオ株式会社ソリューションアーキテクト、遠矢 侑音 「Langfuse 概要、そして ClickhouseのMCPサーバーによってできること」

ガオ株式会社ソリューションアーキテクト、遠矢 侑音 20:10 - 20:30: KDDIアジャイル開発センター ソフトウェアンジニア, 大坪 悠 「LangfuseのデータをClickHouseで可視化して、別データソースと統合する話」

KDDIアジャイル開発センター ソフトウェアンジニア, 大坪 悠 20:30 - 20:45: Q&A

Q&A 20:45 - 21:00: 交流会・軽食

🎤 セッションの詳細: ClickHouseを活用したAIへの応用

AIはもはや単なるバズワードではなく、私たちの日常生活に深く根付いた存在となっています。先進的な企業は、競争力を維持するだけでなく、イノベーションや俊敏性、業務効率を推進する手段として、AI技術を積極的に取り入れています。AIプラットフォームを構築する上で、膨大なデータをリアルタイムで処理する能力は、最適なパフォーマンスを実現するために不可欠です。

本セッションでは、超高速分析データベースがどのようにしてAIの世界を変革し、スケーラブルかつ高性能なデータ処理を可能にしているのかをご紹介します。

講演者: ClickHouse シニアサポートエンジニア, 松本 幹

🎤 セッションの詳細: Langfuse 概要、そして ClickhouseのMCPサーバーによってできること

Langfuse v3でなぜClickHouseが採用されたのか? v2からの進化と、その技術的背景を説明します。また、実際のプロジェクトで大量データを処理した経験を共有し、ClickHouseのMCPサーバーを利用することによって今後LLMアプリケーション開発で何が可能になるか、その展望をお話しします。

講演者: ガオ株式会社ソリューションアーキテクト、遠矢 侑音

🎤 セッションの詳細: LangfuseのデータをClickHouseで可視化して、別データソースと統合する話

Langfuseの裏側のOLAPのClickHouseとAWS RUMを組み合わせて、LLMアプリの利用状況を詳細に可視化しました。

講演者: KDDIアジャイル開発センター ソフトウェアンジニア, 大坪 悠

ご参加受付枠には限りがございますので、ご容赦ください。

今後のClickHouse関連イベントの講演にご興味のある方は、こちらのフォームにご記入ください: https://clickhou.se/chmeetup-cfp/

In collaboration with the Langfuse Japan user community, we’re excited to host another meetup for Tokyo’s data enthusiasts! Join us for an evening of insights, networking, and expert talks on the key role of real-time data analytics in AI infrastructures.

🗓️ AGENDA:

19:00 - 19:30: Registration & Opening Session

Registration & Opening Session 19:30 - 19:50: ClickHouse Senior Support Engineer, Miki Matsumoto ”Using ClickHouse for AI”

ClickHouse Senior Support Engineer, Miki Matsumoto 19:00 - 20:10: KDDI Agile Development Center Software Engineer, Yu Otsubo “A story about visualizing Langfuse data with ClickHouse and integrating it with other data sources”

KDDI Agile Development Center Software Engineer, Yu Otsubo 20:10 - 20:30: GAO, Inc. Solution Architect, Toya Yuto “Langfuse overview and what you can do with Clickhouse's MCP server”

GAO, Inc. Solution Architect, Toya Yuto 20:30 - 20:45: Q&A

Q&A 20:45 - 21:00: Networking, light dinner, closing session

We have limited seats available. Please register to save your spot.

If you are interested in speaking at future ClickHouse events, please complete this form: https://clickhou.se/chmeetup-cfp/