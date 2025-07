Details

東京データエンジニアリング・コミュニティ 特別ミートアップ

7月末に数日間の予定で来日する、当社プロダクト&マーケティング担当バイスプレジデントのターニャ・ブラギン (Tanya Bragin)を迎え、東京のデータエンジニアリング・コミュニティの皆様に特別な交流の機会をご用意いたしました。

ターニャは、データ分析、検索、セキュリティ、ネットワーク分析など、データ領域において20年以上の豊富な経験を持つプロダクトエンジニアリングのエキスパートです。

本イベントでは、ClickHouseの今後のイノベーションの方向性について、ターニャ自身の視点からお話しします。ぜひこの貴重な機会にご参加ください。English Follows

🗓️ 当日のアジェンダ:

18:30 - 19:00: 受付 Opening Session

19:00 - 19:30: ClickHouseプロダクト&マーケティング担当バイスプレジデン、ターニャ・ブラギン「ClickHouse OpenHouse サンフランシスコカンファレンス発表内容の振り返り」

19:30 - 19:50: 株式会社永産システム開発 代表取締役、生方 守 「大規模POSデータ活用の新たな挑戦 〜ClickHouseによるリアルタイム分析基盤への移行〜」

19:50 - 20:10: EMQ ソリューションエンジニア, 孫 セイ 氏「IoTデータを実用的な洞察へ変革:EMQXとClickHouse MCPサーバーによる事例紹介」

20:10 - 20:20: Q&A

20:20 - 21:00: 交流会・軽食

🎤 セッションの詳細: ClickHouse OpenHouse サンフランシスコカンファレンス発表内容の振り返り

ClickHouse プロダクト&マーケティング担当バイスプレジデントのターニャ・ブラギンが、5月29日に米国カリフォルニア州サンフランシスコで開催された ClickHouse 初のユーザーカンファレンスにおける主要な発表内容を総括してご紹介します。

講演者: ClickHouseプロダクト&マーケティング担当バイスプレジデン、ターニャ・ブラギン

🎤 セッションの詳細: 大規模POSデータ活用の新たな挑戦 〜ClickHouseによるリアルタイム分析基盤への移行〜

従来のオンプレミスBIツールによる分析から脱却し、ClickHouseをベースとしたリアルタイム分析基盤への移行事例をご紹介します。膨大なPOSデータを扱いながら、コストとパフォーマンスの両面で飛躍的な改善を実現した私たちの取り組みは、大規模リアルワールドデータの活用に悩む皆様にとって参考になると思います。プロジェクト遂行における様々な工夫や直面した課題をお話しします。

講演者: 株式会社永産システム開発 代表取締役、生方 守

🎤 セッションの詳細: IoTデータを実用的な洞察へ変革:EMQXとClickHouse MCPサーバーによる事例紹介

今回は、統一されたスケーラブルなプラットフォーム上で、IoTデータストリームを知的で実用的な洞察へと変革するEMQ社より、EMQXとClickHouse MCPサーバーを組み合わせた最新のAI&インダストリアルIoTデータ活用事例をご紹介いただきます。

大量のIoTセンサー情報をリアルタイムに収集・配信するEMQXと、高速な大規模データ分析を可能にするClickHouseのMCPサーバー。この強力な組み合わせが、製造業をはじめとした産業分野におけるデータドリブンな意思決定をどのように支援するのか、実際のユースケースを通じて学べる貴重な機会です。

IoTデータの収集基盤と分析基盤を統合し、現場データを即座に価値に変える最前線の取り組みにぜひご注目ください。

講演者: EMQ ソリューションエンジニア, 孫 セイ 氏

ご参加受付枠には限りがございますので、ご容赦ください。

今後のClickHouse関連イベントの講演にご興味のある方は、こちらのフォームにご記入ください: https://clickhou.se/chmeetup-cfp/

Bringing together the data engineering community in Tokyo for a special opportunity to meet and hear from our Vice President of Product and Marketing, Tanya Bragin, who is visiting Japan for a few days at the end of July. Tanya is a seasoned product engineering professional with over 20 years of experience in the data space, ranging from data analytics, to search, to security and network analytics. Hear from Tanya about where ClickHouse is headed in terms of innovation.

🗓️ AGENDA:

18:30 - 19:00: Registration & Dinner

19:00 - 19:30: ClickHouse Vice President of Product & Marketing, Tanya Bragin ”ClickHouse OpenHouse Announcements Recap”

19:30 - 19:50: Eisan System Development Co., Ltd. Representative Director, Mamoru Ubukata “New Challenge in Large-Scale POS Data Utilization: Transition to a Real-time Analytics Platform with ClickHouse”

19:50-20:10:EMQ Solution Engineer, Sun Sei.“ Transforming IoT Data into Actionable Insights: A Case Study with EMQX and ClickHouse MCP Server“

20:10 - 20:20: Q&A

20:20 - 21:00: Networking, light refreshments, closing session

We have limited seats available. Please register to save your spot.

If you are interested in speaking at future ClickHouse events, please complete this form: [https://clickhou.se/chmeetup-cfp/ ](https://clickhou.se/chmeetup-cfp/)