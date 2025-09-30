ClickHouse (クリックハウス) Tokyo Meetup
Details
夏休みを終えて、9月30日に再び東京でミートアップを開催できることを嬉しく思います。今回もユーザーコミュニティやデータベース愛好者が集まり、交流・学び・アイデアを共有するひとときとなります。仲間と出会い、経験を分かち合い、最新のエコシステムを探求する機会にぜひご参加ください。
English Follows
🗓️ 当日のアジェンダ:
- 18:30 - 19:00: 受付 Opening Session
- 19:00 - 19:30: ClickHouse シニアサポートエンジニア, 松本 幹「私のお気に入りの ClickHouse の最新機能」
- 19:30 - 20:00: 出前館 Site Reliability Engineer、岡田 将 「ClickHouse Cloud をオブザーバビリティ基盤の候補に選んだ理由」
- 20:00 - 20:20: Q&A
- 20:20 - 21:00: 交流会・軽食
ご参加受付枠には限りがございますので、ご容赦ください。
今後のClickHouse関連イベントの講演にご興味のある方は、こちらのフォームにご記入ください： https://clickhou.se/chmeetup-cfp/
__________________________________________________
🎤 セッションの詳細: 私のお気に入りの ClickHouse の最新機能
松本 幹、ClickHouse のお気に入りの機能について掘り下げ、それらをどのように活用してデータ処理を最適化し、分析ワークフローを強化できるかをデモンストレーションします。主なポイントとして、ClickHouse の機能を自身のプロジェクトで活用するための実践的な知識を得ることができます。
講演者の略歴: ClickHouse シニアサポートエンジニア, 松本 幹
大規模検索エンジンの開発および運用を経験したのち、外資ベンダーでプロフェッショナサービスを中心に活動。現在、ClickHouseにて導入支援や技術サポートを担当。
🎤 セッションの詳細: ClickHouse Cloud をオブザーバビリティ基盤の候補に選んだ理由
現行のオブザーバビリティ基盤で膨らんだコスト課題を背景に ClickHouse Cloud を選定候補として検討した理由を共有します。
講演者の略歴: 出前館 Site Reliability Engineer、岡田 将
出前館 SRE としてオブザーバビリティ基盤の刷新とコスト最適化を推進
********
After the summer vacation, we are happy to be holding another meetup in Tokyo on September 30th. Once again, the user community and database enthusiasts will gather together to interact, learn, and share ideas. Join us for an opportunity to meet peers, share experiences, and explore the latest ecosystem.
🗓️ AGENDA:
- 18:30 - 19:00: Registration, Dinner, & Networking
- 19:00 - 19:30: Miki Matsumoto, ClickHouse Senior Support Engineer "My Favourite ClickHouse New Features"
- 19:30 - 20:00: Demae-can Site Reliability Engineer, Sho Okada "Why We Chose ClickHouse Cloud as a Candidate for Our Observability Platform"
- 20:00 - 20:20: Q&A
- 20:20 - 21:00: Networking & Closing Session
We have limited seats available. Please register to save your spot.
If you are interested in speaking at future ClickHouse events, please complete this form: https://clickhou.se/chmeetup-cfp/
ClickHouse (クリックハウス) Tokyo Meetup