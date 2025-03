Details

ClickHouse, AWS và Infinite Lambda hợp lực để mang đến buổi meetup ClickHouse đầu tiên tại Việt Nam—ngay tại trung tâm thành phố sôi động Hồ Chí Minh!

Hãy sẵn sàng cho một buổi tối với những bài talk chuyên sâu, thảo luận thú vị và cơ hội kết nối giá trị, khám phá sức mạnh đột phá của phân tích dữ liệu thời gian thực. Đừng bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ các chuyên gia trong ngành, trao đổi ý tưởng và cùng nhau tìm hiểu về tương lai của đổi mới dựa trên dữ liệu!

🗓️ Lịch trình sự kiện

10:00 AM: Đăng ký & Giao lưu kết nối

10:30 AM: Chào mừng & Giới thiệu

10:35 AM: Ứng dụng ClickHouse trong AI – Maruthi Lokanathan, Solution Architect @ ClickHouse

– Maruthi Lokanathan, Solution Architect @ ClickHouse 11:00 AM: Hiện tại hoá hệ thống Analytics với Amazon Bedrock và ClickHouse - Nhat Tran, Solution Architect @ AWS

- Nhat Tran, Solution Architect @ AWS 11:25 AM: ClickHouse tại một Công ty Tầm trung - Tuấn-Anh Nguyễn, Kỹ sư Cấp cao @ Parcel Platform

- Tuấn-Anh Nguyễn, Kỹ sư Cấp cao @ Parcel Platform 11:50 AM: Bảo mật trong ClickHouse Cloud - Phiên bản 2025 – San Tran, Application Security Engineer @ ClickHouse

– San Tran, Application Security Engineer @ ClickHouse 12:10 PM: Hỏi đáp, Ăn trưa & Tiệc nhẹ

1:00 PM: Kết thúc

Số lượng chỗ ngồi có hạn, vì vậy hãy đăng ký (RSVP) sớm nhất có thể để đảm bảo suất tham dự của bạn!

Nếu bạn hoặc ai đó trong cộng đồng quan tâm đến việc chia sẻ một bài talk tại các sự kiện sắp tới, hãy điền vào biểu mẫu CFP và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.

________________________

🎤 Chi tiết phiên thảo luận: Ứng dụng ClickHouse trong AI (to be delivered in English)

AI không còn chỉ là một thuật ngữ phổ biến—nó đã trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Các tổ chức tiên phong đang tích cực ứng dụng công nghệ AI, không chỉ để duy trì lợi thế cạnh tranh mà còn để thúc đẩy đổi mới, tăng cường sự linh hoạt và nâng cao hiệu suất. Khi xây dựng các nền tảng AI, khả năng xử lý một lượng dữ liệu khổng lồ theo thời gian thực là yếu tố then chốt để tối ưu hóa hiệu suất. Trong buổi chia sẻ này, chúng ta sẽ khám phá cách các cơ sở dữ liệu phân tích siêu nhanh đang thay đổi bối cảnh AI bằng cách cung cấp khả năng xử lý dữ liệu hiệu suất cao và có thể mở rộng.

Diễn giả: Maruthi Lokanathan, Solution Architect @ ClickHouse

Với hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật, Maruthi Lokanathan là một chuyên gia công nghệ dày dạn, chuyên về phát triển phần mềm sáng tạo và các giải pháp tập trung vào khách hàng. Trong vai trò Kiến trúc sư Giải pháp tại ClickHouse, ông đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ kho dữ liệu thời gian thực trên khắp khu vực châu Á. Trước khi gia nhập ClickHouse, Maruthi là người sáng lập và xây dựng Typeless, đồng thời từng giữ vị trí CTO tại 2050 Labs, cũng như đảm nhiệm các vai trò kỹ thuật và tư vấn quan trọng tại Neo4j, Deloitte và nhiều tổ chức khác.

🎤 Chi tiết phiên thảo luận: Hiện tại hoá hệ thống Analytics với Amazon Bedrock và ClickHouse

Bước vào kỷ nguyên của AI tạo sinh với bài thuyết trình chuyên sâu về việc hiện đại hoá hệ thống Analytics với GenAI hiệu quả sử dụng AWS Bedrock và Clickhouse. Chúng tôi sẽ trình bày chi tiết cách thiết kế kiến và ứng dụng GenAI trong hiện đại hoá hệ thống Analytics kết hợp khả năng xử lý phân tích của Clickhouse với các mô hình ngôn ngữ lớn và AI của Bedrock.

Diễn giả: Nhật Trần, Solution Architect @ AWS

🎤 Chi tiết phiên thảo luận: ClickHouse tại một Công ty Tầm trung

Tuấn-Anh sẽ chia sẻ về quá trình áp dụng ClickHouse tại Parcel Perform, bắt đầu từ việc thay thế Elasticsearch cho đến các trường hợp sử dụng phân tích dữ liệu thời gian thực. Phiên thảo luận sẽ kết hợp giữa góc nhìn tổ chức và những thông tin kỹ thuật thú vị.

Diễn giả: Tuấn-Anh Nguyễn, Kỹ sư Cấp cao @ Parcel Platform

Tôi đã làm việc gần như hoàn toàn tại các công ty nhỏ và tầm trung. Khi tôi mới bắt đầu, ranh giới giữa các vai trò kỹ thuật chưa quá rõ ràng, vì vậy tôi đã làm đủ mọi thứ: từ frontend, backend, quản trị hệ thống/devops, đến kỹ sư dữ liệu/ML... Trong vài năm gần đây, tôi tập trung nhiều hơn vào hạ tầng và dữ liệu.

Tôi tin rằng Trí tuệ Nhân tạo Tạo sinh (GenAI) sẽ tạo ra sự thay đổi lớn, nhưng cũng rất dễ bị lạm dụng. Vì vậy, tôi ngày càng quan tâm hơn đến lĩnh vực này, để có thể giúp mọi người đi đúng hướng.

🎤 Chi tiết phiên thảo luận: Bảo mật trong ClickHouse Cloud - Phiên bản 2025

Một cái nhìn tổng quan về các tính năng bảo mật trong ClickHouse Cloud và cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu của khách hàng, giúp bạn xây dựng và phát triển với sự an tâm tuyệt đối.

Diễn giả: San Trần, Application Security Engineer @ ClickHouse

Là Kỹ sư Bảo mật Ứng dụng tại ClickHouse, San Trần có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm thử xâm nhập (penetration testing) tại các tổ chức chính phủ, ngân hàng và startup, trước khi dành 5 năm gần đây tập trung vào bảo mật các nền tảng SaaS.

____________________________________

ClickHouse, AWS, and Infinite Lambda are joining forces to bring the very first ClickHouse meetup to Vietnam—right in the heart of vibrant Ho Chi Minh City!

Get ready for an evening of expert talks, insightful discussions, and valuable networking as we explore the transformative power of real-time data analytics. Don’t miss this opportunity to connect with industry leaders, exchange ideas, and dive deep into the future of data-driven innovation.

🗓️ Agenda

10:00 AM: Registration & Networking

10:30 AM: Welcome & Introductions

10:35 AM: Using ClickHouse for AI by Maruthi Lokanathan, Solution Architect @ ClickHouse

by Maruthi Lokanathan, Solution Architect @ ClickHouse 11:00 AM: Modernizing Analytics Systems with Amazon Bedrock and ClickHouse by Nhat Tran, Solution Architect @ AWS

by Nhat Tran, Solution Architect @ AWS 11:25 AM: ClickHouse at a Mid-size Company , Tuấn-Anh Nguyễn, Staff Engineer @ Parcel Platform

, Tuấn-Anh Nguyễn, Staff Engineer @ Parcel Platform 11:50 AM: Security in ClickHouse Cloud - 2025 edition by San Tran, all-around security guy @ ClickHouse

by San Tran, all-around security guy @ ClickHouse 12:10 PM: Q&A, Lunch & Refreshments

1:00 PM: Wrap-up

Space is limited, so please RSVP as soon as possible to secure your spot!

If anyone from the community is interested in sharing a talk at future events, complete this CFP form and we’ll be in touch.